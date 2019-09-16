СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Лидер Северной Кореи направил письмо президенту США Дональду Трампу с предложением о проведении третьего раунда переговоров в Пхеньяне, сообщила южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на источник. Отмечается, что приглашение находилось в письме, которое было передано американскому президенту в августе.

Газета не сообщила, последовал ли ответ господина Трампа на это письмо.

Ранее президент США заявил о том, что «в ближайшем будущем» намерен провести еще одну встречу с лидером Северной, чтобы продолжить переговоры о денуклеаризации полуострова.

Напомним, Предыдущий, второй по счету саммит двух стран прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам прошлой встречи лидеры двух стран договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. 10 сентября, КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США.

О возможной новой встрече — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».