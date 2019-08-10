Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына письмо с предложением провести встречу

Президент США Дональд Трамп сообщил о письме от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором тот предложил встретиться после завершения совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Господин Трамп отметил, что это было «длинное письмо», в котором содержались «жалобы на нелепые и дорогие военные учения» и «извинения за испытание ракет малой дальности». По словам американского президента Ким Чен Ын заверил, что пуски прекратятся, когда завершатся военные учения.

«Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Северная Корея, свободная от ядерного оружия, станет одной из самых успешных стран в мире!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

Ранее «Рёнхап» со ссылкой на военных сообщило, что КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. 6 августа Северная Корея провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын, который заявил, что предупредил таким образом «власти США и Южной Кореи, проводящих совместные военные учения». Предыдущие запуски произошли 31 июля, 1 и 2 августа.

Предыдущие, ставшие третьими, переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялись переговоры в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры.

О переговорах — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии “Искандеров”».