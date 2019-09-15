Ирак отрицает сообщения об атаке саудовских НПЗ с его территории

Багдад опровергает предположения, появившиеся в СМИ и соцсетях, о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена с территории Ирака. «Ирак <…> подтверждает свою конституционное обязательство не допускать использование своих территорий для агрессии против соседей, братьев друзей, а также то, что иракское правительство будет решительно бороться против тех, кто пытается нарушить конституцию»,— говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди.

Ирак намерен следить за развитием ситуации, для этого будет создан специальный комитет, отмечается в заявлении. Страна призывает все стороны конфликта не допускать взаимные нападения, в результате которого могут пострадать люди и различные объекты. Багдад также выступил за мирное урегулирование ситуации в Йемене.

14 сентября стало известно о том, что на два саудовских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они пригрозили, что нападения будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что атаки на предприятия были совершены из Йемена. Тегеран это заявление отвергает.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В августе этого года произошло обострение ситуации после того, как сторонники сепаратистского южного Переходного совета захватили президентский дворец и военные базы. В результате беспорядков погибли не менее 40 человек.

О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец, читайте в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».