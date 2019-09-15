Украинские власти готовят пакет мер для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о готовящемся пакете мер, который должен упростить жизнь жителям Донбасса, передает Hromadske. По его словам, они будут отличаться от предложений предыдущих властей. В частности речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего украинские власти предлагают развести войска в этом районе.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого надо возможности, чтобы у людей было радио и телевидение, это тот пакет, которым мы готовим. Мы хотим показать, как мы отличаемся от того правительства»,— сказал господин Пристайко.

Напомним, ранее глава МИД Украины сообщил, что Киев против полной амнистии участников конфликта в Донбассе и не будет изменять свою конституцию для предоставления особого статуса неподконтрольным территориям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преждевременно говорить о выборах в Донбассе, пока не будут пройдены определенные этапы минских договоренностей. Среди них он выделил обмен пленными, разведение войск.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не исключает нового обмена заключенными с Украиной, но должна быть проведена «кропотливая работа».

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».