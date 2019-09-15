СМИ: Трамп неоднократно предлагал смягчить антииранские санкции

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана, сообщает NBC News со ссылкой на источники. «Президент высказывал эту идею раньше, потому что он верит, что если он заставит иранские власти говорить, он может заключить сделку»,— сказал собеседник из Белого Дома. По его словам, накануне увольнения советника по нацбезопасности Джона Болтона Дональд Трамп настаивал на смягчении санкций в преддверии ожидаемой встречи с официальными лицами Ирана на Генассамблеи ООН, которая начнется 23 сентября. Именно этот вопрос стал основным в разногласиях между Дональдом Трампом и Джоном Болтоном, сказал источник.

Напомним, президент США сообщил об увольнении Джона Болтона 10 сентября. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что президент США уволил Джона Болтона за то, что тот был против ослабления санкций в отношении Тегерана, чтобы обеспечить встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Позднее господин Трамп рассказал, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана. На должность советника по нацбезопасности рассматриваются 15 претендентов.

Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».