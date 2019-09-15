Посольство РФ в Лондоне призвало британские власти сыграть конструктивную роль в перемирии на Украине

Посольство РФ в Великобритании считает, что улучшение ситуации на Украине не отвечает интересам Лондона, поскольку «заметно сузило бы его возможности для нагнетания антироссийских страстей», говорится в сообщении на сайте посольства. «Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения»,— говорится в сообщении.

Заявление дипломатического представительства сделано в ответ на выступление министра Великобритании по делам Европы Кристофера Пинчера о «ползучей милитаризации Крымского полуострова» и «поддержки Россией вооруженных сепаратистских групп на Донбассе».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также считает, что в российско-украинских отношениях начала меняться атмосфера после состоявшегося обмена пленными. Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».