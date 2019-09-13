СМИ сообщили о планах США отправить 150 военных в Сирию для совместного с Турцией патрулирования

Пентагон готовится направить около 150 военнослужащих на северо-восток Сирии. Американцы будут участвовать в совместном с Турцией наземном патрулировании региона, сообщает газета The New York Times.
Сейчас в Сирии находится менее тысячи американских военных. Отправка дополнительного военного контингента — один из шагов, предпринятых США для ослабления напряженности в отношениях с Турцией, возникшей из-за поддержки Вашингтоном курдских ополченцев в Сирии.
В начале августа Турция объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны. Вашингтон заявил, что намерен предотвратить военные действия. Две страны договорились создать на севере Сирии зону безопасности. 8 сентября Турция и США провели ее первое наземное патрулирование.
О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».
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