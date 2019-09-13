Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Новая система должна прийти на смену так и не дошедшей до публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Планировалось, что ИПК будет обязательным для всех работников, а в случае нежелания участвовать в этой системе требовалось бы написать соответствующее заявление. «Эта концепция (участия по автоподписке.— “Ъ”) сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе»,— пояснил министр финансов (цитата по «РИА Новости»).

Минфин объявил о разработке новой системы 6 сентября, она получила название «гарантированный пенсионный продукт». Инициатива предполагает, среди прочего, сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса. Профсоюзы, однако, усомнились в сохранности пенсионных накоплений по схеме Минфина.

Подробнее о предложении министерства читайте в материале “Ъ” «Концепция изменилась».