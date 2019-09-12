Volkswagen сделает «заряженный» электромобиль ID.3 R

Компания Volkswagen сделает «заряженный» электромобиль ID.3 — версия R появится в течение пяти ближайших лет, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Юргена Стакманна.

«Все просто — если у линейки R есть будущее, оно должно быть электрическим. Понятно, что сейчас R-модель — это мощный двигатель внутреннего сгорания, но скоро R будет означать мощный гибрид, а потом и мощный электромобиль, — пояснил господин Стакманн. — Случится это не в следующем году, но мы должны справиться с вызовом в ближайшие пять лет. Пока же мощный электромобиль — это компромисс между высокой отдачей электромоторов и низкой автономностью, а настоящая R-модель должна быть и мощнее, и дальнобойней одновременно».

Ответственный за техническое развитие член правления Volkswagen Group Франк Уэлш подчеркнул, что в линейке электромобилей марки обязательно появятся аналоги модификаций GTI и R. При этом точные сроки выхода «заряженных» электромобилей господин Уэлш не назвал.

Ожидается, что грядущий Volkswagen ID.3 R получит два электромотора и полный привод, а также особое оформление кузова и интерьера. Напомним, премьера первого серийного электромобиля Volkswagen — хэтчбека Volkswagen ID.3 — состоялась в сентябре 2019 года.