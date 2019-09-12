Росфинмониторинг внес студента ВШЭ Жукова в список террористов

Обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете студента ВШЭ Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Теперь у студента ВШЭ заблокированы банковские счета.

Господин Жуков был одним из фигурантов так называемого московского дела. По версии следствия, 21-летний студент во время несанкционированной акции 27 июля руководил толпой протестующих. Позже СКР прекратил дело по ч. 2 ст. 212 УК и предъявил новые обвинения в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). В качестве примеров экстремистской деятельности приводились ролики из «Блога Жукова» в YouTube: «Митинг 7 октября, или Как сливают протест», «Мирная революция возможна (доказательства)», «Митинги. Что дальше», «Бойкот выборов — это лишь начало».

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Напомним, уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несанкционированной акции 27 июля против недопуска независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено: Дмитрия Васильева, Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. Еще двоих фигурантов — Ивана Подкопаева и Данила Беглеца — приговорили к трем годам и двум годам колонии общего режима соответственно за применение насилия к представителям власти. Также к пяти годам колонии за твит о детях силовиков приговорили блогера Владислава Синицу.

О первых приговорах — в публикации “Ъ” «В особом беспорядке».

Чем запомнится кампания по выборам в Мосгордуму седьмого созыва — в материале “Ъ”.