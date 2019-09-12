Путин прилетел в Дагестан на празднование 20-летия разгрома вторгшихся в республику боевиков

Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан, где отмечается 20-летие разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию республики в августе 1999 года, сообщил «Интерфакс». Президент пообещал приехать в Дагестан, в частности в село Ботлих, жители которого одними из первых приняли удар террористов, еще во время прямой линии.

В 1999 году в Ботлихский район Республики Дагестан произошло вторжение боевиков, что послужило началом второй чеченской войны.

В Ботлих президент отправится из Махачкалы. Ожидается, что президент посетит мемориал памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и во время боевых действий августа—сентября 1999 года. После чего он встретится с ополченцами—участниками сопротивления бандам террористов.

Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с президентом России ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой на то, что у ополченцев нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. Владимир Путин поручил тогда приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий.

В июле комитет Госдумы по труду и социальной политике одобрил ко второму чтению законопроекта о статусе ветеранов поправки, устанавливающие материальные льготы для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году. Согласно поправке, внесенной фракцией «Единой России», их предлагается приравнять к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты. Ранее участники этих событий, в том числе получившие боевые ранения, безуспешно судились с министерствами и ведомствами.

Подробнее о дагестанских ополченцах — в материале “Ъ”.

О чем спрашивали граждане и как отвечал президент на прямой линии — в материале “Ъ”.