Москалькова: четырехдневку не стоит вводить без специальных исследований

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю нужно провести мониторинг. «Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена»,— сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр Дмитрий Медведе в начале июня 2019 года. Позже он поручил Минтруду представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики. Глава правительства, однако, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате могут провести широкое обсуждение предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

О том, к каким последствиям может привести переход к четырехдневной рабочей неделе, читайте в публикации «Огонька» «Посчитаем трудодни».