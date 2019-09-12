В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов. Согласно данным с официального сайта, их стоимость сейчас составляет:

iPhone 8 — от 39 990 pyб. ( в начале продаж — 56 990 руб.);

iPhone 8 Plus — от 44 990 pyб. (в начале продаж — 68 990 руб.);

iPhone XR — от 49 990 pyб. (в начале продаж — 65 990 руб.).

10 сентября компания Apple представила новые модели смартфонов. Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость смартфонов традиционно будет выше. Продажи начнутся 20 сентября 2019 года, предзаказ — с 13 сентября 2019 года.

О новых смартфонах читайте в материале “Ъ” «iPhone 11 подождет покупателей».