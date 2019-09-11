Роскомнадзор не успел проверить опубликованную в Telegram базу данных «сторонников Навального»

Роскомнадзор не смог установить, были ли нарушены права граждан, чьи персональные данные были опубликованы анонимным Telegram-каналом «Товарищ майор», поскольку файл с данными оказался недоступен для специалистов ведомства. Об этом говорится на странице Роскомнадзора в Facebook.

В ведомстве указали, что при проверке неправомерного осуществления обработки персональных данных Роскомнадзор обязан идентифицировать такое нарушение «по существу доводов». «Это могут быть материалы, содержащие персональные данные заявителя, URL-адреса и др.»,— сказано в сообщении.

«Внеплановые проверки <...> могут проводиться только при условии наличия в обращении материалов, подтверждающих факт нарушения их прав. На момент подготовки ответа на обращение файл Excel под названием "База", который появился в чате "Московская команда Навального" и на канале "Товарищ майор", был недоступен. Насколько нам известно, файл был удален администраторами чата и канала»,— заявили в Роскомнадзоре. В связи с этим, подчеркнули в РКН, достоверно установить факт неправомерного использования персональных данных граждан не представляется возможным.

Ранее, 11 сентября руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал ответ заместителя руководителя управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николая Макаренко на обращение москвички Марьям Саларзай, чьи персональные данные оказались в опубликованном списке «сторонников Навального». В письме говорится, что Роскомнадзор не может провести проверку, поскольку Telegram заблокирован в РФ.

Напомним, 9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» было опубликовано сообщение о том, что администраторы чата «Московская команда Навального» якобы случайно выложили всю базу своих сторонников — включая паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек. В опубликованном списке оказались данные многих задержанных на акциях 27 июля и 3 августа, журналистов оппозиционных изданий, а также незарегистрированных кандидатов. При этом в свойствах файла в поле «компания» было указано «ГУ МВД России по Москве». Через несколько часов документ был удален. «Медуза» предположила, что данные мог выложить некий Виталий Тайсаев, который может являться администратором «Товарища майора». Сам он отрицает свою причастность к публикации базы.

О том, смогут ли пострадавшие из-за публикации в Telegram отстоять свои права, читайте в материале “Ъ FM”.