Суд приостановил на 80 дней производство Healthy Food

Суд на 80 суток приостановил производственный цех ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» после того, как почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy food в Москве. «1 августа 2019 года судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО "Хэлфи Фуд Продакшен" к административной ответственности в виде приостановления деятельности предприятия на срок 80 суток»,— сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее суд приостановил на три месяца работу вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежащих компании «До луны и обратно». При этом владелец автоматов Дмитрий Пронин сообщил, что проведенная по его заказу проверка не выявила сальмонеллу в продуктах.

Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. В производственном цехе ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» выявили многочисленные нарушения. В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити» и закрыл часть вендинговых автоматов. Всего было госпитализировано 37 человек, пострадали почти 100 человек.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».