Кремль не подтвердил информацию о доступе Смоленкова к секретным данным спецслужб

У предполагаемого «ценного агента» ЦРУ Олега Смоленкова не было доступа к данным спецслужб, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, это я подтвердить не могу»,— сказал пресс-секретарь.

Он повторил, что господин Смоленков действительно несколько лет работал в администрации президента и был уволен.

«Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае я могу только констатировать, что был такой сотрудник и он был уволен. А был он шпионом, не был шпионом — это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам. Они делают свое дело»,— подчеркнул господин Песков.

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Газета «Ведомости» писала, что господин Смоленков работал главным советником помощника президента Юрия Ушакова и «проявлял чрезмерное любопытство», которое не было похоже на простой интерес. Собеседник издания утверждал, что у него не было данных о вмешательстве России в выборы США, а для спецслужб он был интересен как человек, который говорит, «что они так жаждут услышать». Кроме того, по словам источника газеты, Олег Смоленков «имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб».

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Напомним, телеканал CNN, а затем газета The New York Times со ссылками на источники сообщили, что США в 2017 году вывезли из России информатора, близкого к российским властям, который был завербован и стал для Вашингтона «самым ценным» осведомителем. По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь идет о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове. Также сообщалось, что бывший сотрудник администрации президента в 2017 году уехал с семьей в Черногорию и исчез.

Как удалось узнать “Ъ”, мужчина с семьей в последнее время жил в Стаффорде, где в 2018 году они приобрели дом. Ранее сегодня «РИА Новости» сообщало, что при виде журналистов одного из американских СМИ хозяин дома в спешке покинул жилище.

Подробнее о господине Смоленкове читайте в материале “Ъ” «Проживший без вести».