МИД РФ не рассчитывает на улучшение отношений с США после отставки Болтона

Россия не питает надежд на улучшение отношений с США после увольнения помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ТАСС. По его словам, в США сейчас много вакантных должностей, и «в Москве к этому привыкли».

«Тема состоит не в том, кто где в Вашингтоне чем занимается, а в том, какой эффект с точки зрения перспектив нормализации отношений и их улучшения это может иметь. Пока, к сожалению, мы видим, что на фоне продолжающейся кадровой чехарды, никакой стабилизации не происходит. Поэтому иллюзий у нас нет»,— отметил господин Рябков.

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Дипломат сказал, что Россия будет оценивать изменения в американской внешней политике «исключительно по конкретным действиям, а не по каким-то кадровым решениям или тем более заявлениям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вчера сообщил, что в Кремле не вмешиваются в дела Вашингтона и считают отставку господина Болтона внутренним делом США.

Президент Дональд Трамп сообщил об увольнении своего советника вчера, 10 сентября, в Twitter. Он заявил, что с политикой господина Болтона не согласен как он сам, так и сотрудники администрации. Джон Болтон в ответ написал, что сам сообщил Дональду Трампу об уходе в отставку накануне вечером. О причинах он не сказал. Госсекретарь Майк Помпео заверил на брифинге, что внешняя политика США от кадровых перестановок не изменится.

CNN ранее опубликовал список кандидатов на должность советника президента по национальной безопасности. Сейчас обязанности исполняет Чарли Капперман, ранее он был заместителем господина Болтона.

Подробнее об отставке господина Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».