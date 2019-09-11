СМИ назвали десять претендентов на пост советника президента США по нацбезопасности

Белый дом США рассматривает кандидатуры десяти человек на замену Джона Болтона, уволенного с поста советника президента по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники. Об отставке господина Болтона стало известно накануне. Президент Дональд Трамп объяснил его увольнение тем, что у них были «значительные разногласия» по ряду вопросов. И. о. советника президента стал Чарли Каппермен, который до сих пор был заместителем Джона Болтона.

По информации CNN, в числе претендентов на пост советника по нацбезопасности:

спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук (по словам одного из источников, господин Хук сам заинтересован в этой работе, и к нему хорошо относятся в Белом доме),

(по словам одного из источников, господин Хук сам заинтересован в этой работе, и к нему хорошо относятся в Белом доме), генерал-майор в запасе армии США Рикки Уодделл (в 2017–2018 годах был заместителем советника президента по нацбезопасности),

(в 2017–2018 годах был заместителем советника президента по нацбезопасности), спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган (источники отмечают, что у господина Бигана хорошие отношения с госсекретарем Майком Помпео, а также дипломат ранее «произвел впечатление» на Дональда Трампа),

(источники отмечают, что у господина Бигана хорошие отношения с госсекретарем Майком Помпео, а также дипломат ранее «произвел впечатление» на Дональда Трампа), Роб Блэр, советник по нацбезопасности главы административно-бюджетного управления Мика Малвани (может оказать влияние поддержка господина Малвани),

(может оказать влияние поддержка господина Малвани), посол США в Германии Ричард Гренелл (заинтересован в работе, но препятствовать его назначению может то, что он был «союзником Болтона»; администрация США считает господина Гренелла «результативным послом»),

(заинтересован в работе, но препятствовать его назначению может то, что он был «союзником Болтона»; администрация США считает господина Гренелла «результативным послом»), посол США в Нидерландах Пит Хукстра (семь лет проработал в разведывательном комитете в Палате представителей, его считают опытным чиновником),

(семь лет проработал в разведывательном комитете в Палате представителей, его считают опытным чиновником), Кит Келлог, советник по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса (отставной генерал-лейтенант, раньше работал в Совете национальной безопасности США),

(отставной генерал-лейтенант, раньше работал в Совете национальной безопасности США), полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор (часто появляется в эфире Fox News для обсуждения вопросов национальной безопасности),

(часто появляется в эфире Fox News для обсуждения вопросов национальной безопасности), отставной генерал Джек Кин (неофициально консультировал президента США по вопросам нацбезопасности, в том числе в переговорах с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация); CNN при этом уточняет, что, скорее всего, военный откажется занимать пост советника),

(неофициально консультировал президента США по вопросам нацбезопасности, в том числе в переговорах с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация); CNN при этом уточняет, что, скорее всего, военный откажется занимать пост советника), Фредерик Флейц, бывший начальник штаба Джона Болтона.

Дональд Трамп обещал, что назначит нового советника по безопасности на следующей неделе. Как добавили источники CNN, «с учетом непредсказуемости господина Трампа» он может выбрать кого-то, кто не входит в приведенный список претендентов.

Ранее партнер американской консалтинговой компании Signum Global Эндрю Бишоп, сославшись на свои источники, рассказал “Ъ”, что в числе рассматриваемых кандидатов фигурирует Пола Добрянски — американка украинского происхождения, которая была заместителем госсекретаря при президенте Джордже Буше-младшем. Он также упомянул Дугласа Макгрегора и Стивена Бигана.

Подробнее об отставке Джона Болтона — в публикации “Ъ” «Отражение советнической угрозы».