Греф рассказал Путину о помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил президенту России Владимиру Путину о реструктуризации 535 кредитов пострадавшим от паводка в Иркутской области на сумму более 163 млн руб. Как сообщает пресс-служба Кремля, господин Греф также рассказал о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим, планах строительства за счет средств банка инфекционного отделения тулунской больницы.

Напомним, на совещании в Тулуне, куда президент в третий раз приехал, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков, Владимир Путин заявил, что Сбербанк «не очень-то откликается» на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области о реструктуризации их кредитов. После критики президента Сбербанк сообщил, что реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения.

Напомним, летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. В предыдущий приезд в Тулун Владимир Путин назвал работу по ликвидации последствий ЧС неудовлетворительной.

Кто виноват в задержке выплат пострадавшим от стихии — читайте в публикации “Ъ FM” «Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве».