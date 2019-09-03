Сбербанк после критики Путина реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения жителям и бизнесу Иркутской области, заявил глава банка Герман Греф по итогам своей поездки в Тулун. Накануне Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ реструктурировать кредиты.

В понедельник президент России, находясь в Тулуне, заявил, что Сбербанк «не очень-то откликается» на просьбы пострадавших от наводнения жителей: «Плохо, что они отказываются идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Присутствовавший на совещании вице-премьер Виталий Мутко заявил, что поговорит об этом с Германом Грефом.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год»,— заявил сегодня господин Греф. Кроме того, он отметил, что Сбербанк принимал участие в помощи пострадавшим с самого начала происшествия. «На второй день мы перечислили благотворительные средства на оказание первой помощи всем пострадавшим от наводнения»,— сказал господин Греф. Он добавил, что две машины передвижных пунктов останутся в Забайкалье, поскольку здесь часто случаются ЧП. «И если Министерство по чрезвычайным ситуациям будет гарантией для Минфина, то Сбербанк мог бы немедленно начать финансировать выплаты компенсаций»,— приводит слова господина Грефа пресс-служба Сбербанка. По его словам, Сбербанк создаст специальный механизм, чтобы выплаты осуществлялись более оперативно.

Напомним, летом этого года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. В свой второй приезд в Тулун Владимир Путин назвал работу по ликвидации последствий ЧС неудовлетворительной. Президент был в Тулуне трижды за два месяца.

Как можно было минимизировать последствия наводнений, читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение».