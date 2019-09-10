Поклонская перешла из антикоррупционного комитета Госдумы в международный

Депутат Наталья Поклонская, ранее занимавшая пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, перешла в комитет по международным делам. Ранее заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов сообщал, что «изначально у нее было желание работать по международной тематике, кроме того, с ее слов, она получает в настоящее время профильное образование». Она заняла место заместителя председателя комитета по международным делам Анатолия Карпова, который перешел на работу в комитет по делам национальностей.

Напомним, Наталья Поклонская проголосовала в 2018 году против законопроекта о повышении пенсионного возраста, вопреки консолидированной позиции фракции «Единой России». Сразу после голосования не состоялось заседание комиссии, потому что практически все члены комиссии не явились на него. После этого источники в партии сообщили, что фракция готовит решение об освобождении госпожи Поклонской с поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Сама Наталья Поклонская сообщила, что не намерена уходить из «Единой России». Такое решение, по ее мнению, расценивалось бы как предательство.

О смещении госпожи Поклонской с поста зампреда антикоррупционного комитета Госдумы читайте в ее интервью “Ъ FM”.