Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию. Он заявил, что вопрос его дальнейшей политической жизни «пока остается открытым». В ближайшем будущем господин Сенцов продолжит заниматься кино. Жить он планирует в Киеве.

По словам режиссера, он чувствует «определенную ответственность перед своим народом» и страной, поэтому он пообещать делать для Украины «все, что в его силах». «Касаемо моей возможной жизни политической, для меня самого вопрос пока остается открытым. То есть я сам для себя не то, чтобы пока не решил»,— пояснил Олег Сенцов (цитата по «Интерфаксу»). Он уточнил, что никто из украинских политиков с ним пока не связывался, и он им за это благодарен.

Режиссер сказал, что в Крым он «вернется только на танках», но добавил, что эти слова «не нужно воспринимать буквально». «Я буду жить в Киеве, моя дочь уже переехала сюда, моя мама сейчас приехала с моим сыном нас проведать. Мама пока останется, сын с моей бывшей супругой едут в Крым»,— рассказал он.

В 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения. По версии следствия, в 2014 году украинский режиссер и его сообщники подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия», а также готовились осуществить теракты в Симферополе на 9 мая. Сам господин Сенцов вину не признавал и называл свое дело сфабрикованным.

7 сентября 2019-го Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами, обе страны получили по 35 человек. В Россию вернулись, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что до конца года может состояться еще один обмен, Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных. В Кремле сказали, что пока рано называть сроки следующего обмена.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».

О том, что писали зарубежные СМИ об обмене, читайте в материале “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».