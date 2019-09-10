Кремль не видит перекоса между темпами расследования дел против протестовавших в Москве и полицейских

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не видит перекоса между темпом расследования дел против участников митингов в Москве и дел о возможных нарушениях полицейских. Он отметил, что «разные дела расследуются с разной скоростью».

«В данном случае вряд ли можно обобщать, потому что разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

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Напомним, после прошедших летом несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму в СПЧ неоднократно заявляли о необходимости пересмотра законодательства о митингах. Призывы СПЧ к расследованию заявлений о чрезмерном применении силы полицией на протестных акциях в Москве поддержала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. После протестов в Москве реальные тюремные сроки уже получили семь человек.

Подробнее об избирательной кампании в Москве и сопровождающих ее протестах читайте в публикации “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».

О реакции СКР на заявления об избиении участников протеста полицейскими — в материале “Ъ” «Травмы без последствий».