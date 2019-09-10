Путин предложил трех кандидатов на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. В их числе действующий глава Крыма Сергей Аксенов («Единая Россия»), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР).

Как заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, внесенное главой государство представление уже поступило в Госсовет. «Конечно, главой Крыма будет избран Аксенов. Здесь нет никакого сомнения»,— убежден представитель парламента (цитата по «РИА Новости»).

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). На выборах в парламент Крыма победила «Единая Россия», получившая 60 мандатов из 75. Еще 10 мест у ЛДПР, у КПРФ — 5.

О кандидатах на пост главы Крыма читайте в публикации “Ъ” «Сергею Аксенову наметили второй срок».

Подробнее об итогах выборов в России читайте в материале “Ъ” «Играла-играла и выиграла».