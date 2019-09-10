Сергею Аксенову наметили второй срок

Президент России во вторник внес на рассмотрение госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Это действующий руководитель субъекта Сергей Аксенов, куратор крымской организации ЛДПР депутат Госдумы Павел Шперов и первый секретарь региональной организации КПРФ Сергей Богатыренко. Главу Крыма выберут депутаты второго созыва госсовета, избранные в минувшее воскресенье. Спикер госсовета Владимир Константинов не сомневается, что избран будет Сергей Аксенов, занимающий этот пост с октября 2014 года. Его поддержит фракция «Единой России», получившая по итогам выборов в сентябре 60 депутатских мандатов из 75 в крымском парламенте.

О том, что Владимир Путин внес на рассмотрение госсовета три кандидатуры на пост главы Крыма, сообщил спикер крымского парламента, секретарь республиканского отделения единороссов Владимир Константинов. Кроме нынешнего губернатора Сергея Аксенова, среди кандидатов глава крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. «Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно»,— заявил господин Константинов.

Глава Крыма выбирается депутатами госсовета Крыма из кандидатов, предложенных президентом РФ. Господин Аксенов занимает этот пост с октября 2014-го, он возглавил исполнительную власть региона во время «Крымской весны». О том, что полномочия Сергея Аксенова продлят на второй срок, “Ъ” сообщал еще в апреле.

В июле секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подтвердил, что партия поддержит избрание господина Аксенова на пост главы Крыма.

«Вы работаете эффективно, я знаю»,— сказал Сергею Аксенову Владимир Путин на рабочей встрече в Крыму в августе, после очередного отчета главы региона о достижениях и проблемах полуострова.

Сергей Богатыренко предположил, что президент внес его кандидатуру в госсовет, потому что КПРФ — парламентская партия. Господин Богатыренко намерен подготовить предвыборную программу и рассчитывает на поддержку фракции коммунистов. «Но мы реалисты и понимаем, что нас всего шесть человек (по предварительным данным избиркома Крыма, в госсовет попали пятеро представителей КПРФ.— “Ъ”). Реально будем претендовать на пост главы Крыма, когда наберем в госсовете большинство»,— сказал он “Ъ”. «Я очень благодарен (Владимиру Путину.— “Ъ”) за оказанное доверие»,— сказал “Ъ” Павел Шперов. Он не стал оценивать свои шансы на успех на выборах.

Господин Аксенов, по информации “Ъ”, отправился на совещание в Москву. В беседе с корреспондентом “Ъ” он поблагодарил президента за доверие, а также назвал свое выдвижение на второй срок большой честью и ответственностью. Сергей Аксенов считает достойными все предложенные Владимиром Путиным кандидатуры. «Если государственный совет Республики Крым утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан,— сказал господин Аксенов.— Наш долг — завершить модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с Россией. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего русского мира».

«Лично я буду голосовать за Сергея Аксенова. И, думаю, вся фракция "Единой России" поддержит его кандидатуру»,— сказал “Ъ” девятый номер списка единороссов на выборах в госсовет Крыма Чингиз Якубов. Вице-спикер госсовета Крыма Владимир Бобков, прошедший в новый состав парламента по списку единороссов, считает, что депутаты должны выбрать на пост главы республики человека, которого поддерживают крымчане: «А всевозможные замеры общественного мнения показывают, что абсолютным доверием жителей Крыма пользуется Сергей Аксенов. У меня нет никаких сомнений, что фракция поддержит его». Он предположил также, что действующего главу Крыма поддержат и депутаты от ЛДПР и КПРФ.

Напомним, выборы в госсовет Крыма прошли 8 сентября. Партия власти, список которой возглавлял Сергей Аксенов, набрала около 55%. По предварительным данным избиркома Крыма, они получили 60 (35 по спискам и еще 25 в одномандатных округах) из 75 мандатов в крымском парламенте. Десять мест по итогам выборов достались ЛДПР, фракция КПРФ будет насчитывать пять депутатов. Господин Константинов сообщил, что в пятницу в Симферополе пройдет партконференция республиканской организации «Единой России», на которой выберут кандидатов на посты руководителей госсовета. Владимир Константинов предположил, что он будет вновь выдвинут на должность спикера парламента, а место сенатора от законодательной власти сохранит Сергей Цеков. По словам Владимира Константинова, первое заседание госсовета Крыма второго созыва может состояться на следующей неделе.

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«Мы пришли в парламент, чтобы работать. Будем предлагать наших людей на посты руководителей и заместителей максимального количества комитетов госсовета, чтобы получить рычаги для полноценного выполнения депутатской работы»,— заявил “Ъ” Сергей Богатыренко. Господин Шперов также сообщил “Ъ”, что фракция партии намерена активно участвовать в работе госсовета, однако на какие позиции она будет претендовать, станет ясно после собрания депутатов от ЛДПР и консультаций с представителями других фракций.

Первый вице-спикер госсовета Крыма Ефим Фикс сказал “Ъ”, что новый состав парламента может провести первое заседание не раньше, чем через пять дней после объявления официальных результатов выборов (они избиркомом Крыма пока не объявлены). Выборы главы Крыма проведут уже после того, как будет избрано руководство госсовета и сформированы фракции. «Но я думаю, что это состоится в ближайшее время»,— сказал господин Фикс. Сергей Аксенов ранее заявлял, что выборы главы Крыма должны пройти не позже 23 октября.

Вадим Никифоров, Симферополь