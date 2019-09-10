Россия надеется на возобновление переговоров США с талибами

Россия рассчитывает, что переговоры США с афганским террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) не мертвы, а приостановлены, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. О том, что переговоры мертвы, ранее заявил президент США Дональд Трамп. В ответ на это талибы пригрозили продолжить воевать с американскими войсками в Афганистане.

По мнению российского дипломата, продолжать переговоры необходимо для урегулирования ситуации в Афганистане. «Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все-таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки»,— сказал господин Кабулов.

В августе Вашингтон и «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом на переговорах в Дохе. По информации ряда СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Спустя месяц, 5 сентября, в Кабуле взорвалась бомба неподалеку от места, где находятся иностранные посольства. Погибло 12 человек, в том числе один американский военный. «Талибан» взял на себя ответственность за взрыв. После этого Дональд Трамп решил отменить встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов.

О развитии ситуации в Афганистане читайте в материале “Ъ” «США и "Талибан" почти договорились».