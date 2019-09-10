Китай выразил Германии протест из-за поддержки немецким МИДом протестующих в Гонконге

Власти Китая назвали неприемлемой позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, заявившего, что жители Гонконга имеют право выходить на протесты. Пекин направил Берлину «жесткое представление», сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она отметила, что вмешательства в дела Гонконга будут рассматриваться как посягательство на суверенитет Китая.

По словам представительницы МИДа, китайские власти также выразили «резкое недовольство» тем, что немецкое правительство «позволило радикалам из Гонконга посетить ФРГ». «Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, как выяснилось, еще и общается с этими людьми. Мы выражаем по данному поводу решительный протест и недовольство»,— сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее недовольство в адрес Германии за поддержку протестующих высказывали и в России. По мнению российского МИДа, немецкий телеканал Deutsche Welle занимался агитацией участия в несанкционированных акциях. В Госдуме заявили, что вмешательство иностранных СМИ во внутренние дела может привести к «прекращению их работы» в РФ.

Напомним, протесты в специальном административном районе Китая идут с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона. Несмотря на это демонстранты не прекращают акции. За три месяца были задержаны более 1 тыс. человек. Из-за протестов турпоток в Гонконге в августе упал на 40%.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».