Полиция Гонконга опять применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Гонконге уже 14-ю неделю подряд продолжаются протесты. В ходе столкновений с участниками акции на центральном вокзале полиция применила слезоточивый газ, сообщает газета South China Morning Post. Кроме того, несколько тысяч демонстрантов собрались у консульства США в Гонконге. Митингующие призывают Вашингтон принять акт в поддержку демократического развития Гонконга и прав человека.

Протесты в специальном административном районе Китая идут с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона. Несмотря на это демонстранты не прекращают акции. За три месяца были задержаны более 1 тыс. человек.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».