Трамп прокомментировал информацию CNN об эвакуации ценного агента США из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об информации телеканала CNN по успешному вывозу из России одного из самых высокопоставленных американских информаторов, работавших под прикрытием. «Я ничего не знаю про это»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что ознакомился с заявлением ЦРУ на эту тему и поддерживает его.

Накануне CNN со ссылкой на несколько источников в разведструктурах США сообщил, что после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом американские спецслужбы экстренно эвакуировали из России «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России». В ЦРУ информацию CNN, однако, назвали «ошибочной». Высокопоставленный источник “Ъ” в МИД РФ назвал информацию об агенте «чистой воды паранойей».

Имя осведомителя CNN не назвал , однако в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там. “Ъ” удалось найти данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков.

Подробнее — в материале “Ъ” «Проживший без вести».