Трамп заявил о готовности участвовать в переговорах между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что при необходимости готов принять участие в переговорах между Россией и Украиной. Он также назвал обмен задержанными между Москвой и Киевом крайне позитивным шагом.

«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. <…> Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие»,— заявил президент журналистам в ответ на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, США принять участие в переговорном процессе в нормандском формате.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал обмен пленными между Россией и Украиной решающим шагом для восстановления диалога между странами. Господин Трамп также поприветствовал это событие.

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».