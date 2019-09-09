Британский парламент потребовал от правительства опубликовать секретный план на случай жесткого «Брексита»

Британский парламент потребовал от правительства опубликовать тайный план, разработанный им на случай выхода страны из Европейского союза (ЕС) без соглашения. За предложение, внесенное на рассмотрение Палаты общин главой комитета по разведке Домиником Гривом, проголосовали 311 парламентариев, против — 302. На данный момент премьер-министр Борис Джонсон не раскрывает подробностей переговоров с Брюсселем.

Месяцем ранее английская газета The Sunday Times опубликовала ранее секретный документ, представляющий собой план действий и предостережений на случай тяжелого «Брексита» (без сделки). В нем говорилось о возможном подорожании продуктов питания, топлива, а также перебоях в работе портов и росте протестного движения.

Также в ходе сегодняшнего заседания депутаты настаивают на публикации рабочей переписки советников правительства, парламентских чиновников, а также главы пресс-службы премьер-министра, касающейся планов о приостановке работы главного законодательного органа Соединенного Королевства. Требование придать гласность переписки связано с желанием парламентариев доказать, что Борис Джонсон дезинформировал королеву Елизавету II и общественность относительно истинных причин приостановки работы парламента более чем на месяц. Ранее премьер-министр отрицал, что принял такое решение для того, чтобы законодательный орган не помешал выходу Великобритании из ЕС без сделки.

Напомним, сегодня, был одобрен королевой и вступил в силу закон о невозможности проведения «Брексита» без сделки 31 октября 2019 года. Законопроект, выдвинутый оппозицией, был рассмотрен и принят в Палате общин в кратчайшие сроки (парламент приостанавливает работу уже на этой неделе). В ответ на действия парламента премьер-министр имеет право объявить досрочные парламентские выборы.

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».

О возможных последствиях и обстоятельствах выхода Британии из ЕС читайте в материале “Ъ” «Прощание с империей».