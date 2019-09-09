Врио гендиректора Nissan станет главный операционный директор

Совет директоров Nissan Motor объявил о том, что генеральный директор концерна Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября. Временно исполняющим обязанности генерального директора назван нынешний главный операционный директор Ясухиро Ямаути. Компания отметила, что ускорит поиски нового постоянного генерального директора и надеется завершить их не позднее октября.

О скорой отставке господина Саикавы стало известно еще вчера. Причиной оказались результаты недавно завершившегося внутреннего расследования, показавшего, что господин Саикава и еще ряд топ-менеджеров получали завышенные выплаты по фантомным опционам.

Генеральный директор ранее уже принес публичные извинения и пообещал вернуть всю сумму переплаты — около €400 тыс. При этом господин Саикава заявил, что не имел отношения к назначению выплат и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

Евгений Хвостик