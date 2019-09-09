Матвиенко готова снова возглавить Совет федерации

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что планирует снова занять этот пост, если ее выдвинут сенаторы. Сама она выдвигаться на эту должность не будет.

«Что касается моего возможного переизбрания председателем Совета федерации, то я сама никогда ни на что не претендовала, никуда не просилась, не писала никаких заявлений. Если члены Совета федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила свою работу в этом качестве, я сочту за честь»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по «РИА Новости»). Она также призвала дождаться завершения формальных процедур, связанных с выборами губернатора в Санкт-Петербурге.

Напомним, после подсчета 99,26% бюллетеней на выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Александр Беглов с результатом 64,46% голосов. В июне на встрече с Валентиной Матвиенко он заявил, что намерен выдвинуть ее в Совет федерации от правительства города. Спикер верхней палаты это предложение одобрила.

Подробнее — в материале “Ъ” «Александр Беглов выбрал сенатора».

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.