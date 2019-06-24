Беглов выдвинет Матвиенко в Совет федерации

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в случае победы на выборах включит Валентину Матвиенко в список кандидатов на пост представителя правительства города в Совете федерации (СФ). Об этом врио губернатора сообщил на встрече с госпожой Матвиенко. Она согласилась с этим предложением. Сейчас госпожа Матвиенко занимает пост председателя СФ.

«Сегодня масштабные задачи (стоят) перед городом, которые поставил президент. Без сильной команды решать их трудно. Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете федерации»,— заявил господин Беглов (цитата по ТАСС).

Госпожа Матвиенко поблагодарила его за предложение и добавила, что для нее «служить городу — великая честь».

Валентина Матвиенко представляет в СФ исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года. Ранее ее дважды делегировал в СФ теперь уже бывший глава региона Георгий Полтавченко.