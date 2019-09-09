Врио главы Башкирии Хабиров побеждает на выборах с 82,02% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы республики. Он получил 82,02% голосов. Явка составила 71,8%.

За Юнира Кутлугужина (от КПРФ) проголосовало 6,89%, за Ивана Сухарева (ЛДПР) — 4,53%, за Зульфию Гайсину («Яблоко») — 1,53%. Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») набрал 1,23% голосов, Рафис Кадыров («Патриоты России») — 1,10%, Владимир Барабаш («Гражданская сила») — 0,97%, Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 0,81%.

8 сентября в России состоялся единый день голосования. Во всех регионах страны прошло 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.