СМИ: «Хезболла» сбила израильский беспилотник на границе с Ливаном

Члены ливанского шиитского движения «Хезболла» сбили израильский беспилотник, пересекший границу с Ливаном. Инцидент произошел рядом с деревней Рамие неподалеку от ливанско-израильской границы. Бойцы «Хезболлы» заявили, что беспилотник находится у них, сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар». Израиль подтвердил потерю беспилотника, но утверждает, что тот не был сбит, сообщает газета The Jerusalem Post.

В начале сентября группировка «Хезболла» обстреляла военную базу на территории Израиля. Израильские военные в ответ открыли огонь по Ливану, никто не пострадал. Ливан просил Совбез ООН оказать давление на Израиль для прекращения огня.

Об ударах Израиля по Сирии, Ливану и Ираку читайте в публикации “Ъ” «Израиль ударил по Ирану по всем фронтам».