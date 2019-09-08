Илью Азара отпустили из полиции без составления протокола

Корреспондента «Новой газеты» и депутата муниципального округа Хамовники Илью Азара отпустили без составления протокола. Журналист сообщил, что его одного вывели из автозака, завели в ОВД «Тверской» и принесли извинения со словами «произошла ошибка, можете идти». Других задержанных, как он запомнил, увезли в ОВД «Мещанский».

«Сходил вот с друзьями и коллегами, которые решили прогуляться по Тверской в белых футболках с фотографиями политзаключенных по делу-212, чтобы поддержать их. Я и в футболке-то не был и в акции (если это вообще можно так назвать) не участвовал»,— написал господин Азар в Telegram.

Он подтвердил, что его и еще нескольких людей задержали после прохода через рамки. Полицейские заявили, что журналист значится в списке «подозрительных лиц». «Причину задержания не объяснили, повода никакого я не давал, я вообще хотел поддержать друзей на полчасика и домой ехать»,— написал Илья Азар.

Журналиста задержали на Тверской улице в Москве перед началом акции около здания мэрии, участники которой собирались выйти в футболках с надписью «Свободу политзаключенным». Вместе с ним в отделение полиции увезли еще десять человек.

Напомним, 2 сентября Илью Азара задержали на лестничной клетке его дома и «прямо в домашней одежде и тапках» увезли в отделении полиции, оставив дома одну его маленькую дочь. На него составили протокол о повторном нарушении правил массовых акций, из-за шествия 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников правоохранительных органов. Сам Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет России (СКР). По его мнению, действия полицейских подходят под две статьи уголовного кодекса: оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

О том, как расценивать действия правоохранителей при задержании журналиста, читайте в материале “Ъ FM” «Полицейские ответят за ребенка».