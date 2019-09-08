Пилот команды Ferrari Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии «Формулы 1», который состоялся на трассе в Монце. Россиянин команды «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 30-м круге из-за проблем с двигателем.

Напомним, неделю назад Шарль Леклер стал победителем Гран-при Бельгии. Одновременно с ним шел Гран-при Бельгии «Формулы-2», во время которого произошла трагедия — погиб 22-летний французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер.

Подробнее о случившемся читайте в материале “Ъ” «Гонщик «Формулы-2» попал в смертельную аварию».