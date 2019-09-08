Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook. Компания уточнила, что закачивает по 78 млн куб. м газа в день.

В июне «Укртрансгаз» («дочка» «Нафтогаза») объявил о критическом дефиците газа в стране, возникшем из-за задолженности перед поставщиками. МЧС Украины классифицировало инцидент как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

«Нафтогаз» говорил, что готовится к полному прекращению транзита из России после 2019 года, когда истекут контракты на поставку российского газа. «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. Тогда «Нафтогаз» покупал бы объемы газа, предназначенные для поставки в Европу, но восточной границе Украины и продавал его дороже на западной. Платой за транзит стала бы маржа сделок.

Подробности — в материале “Ъ” «Украина продаст "Газпрому" его газ».

О стратегии «Газпрома» в отношении Украины — в интервью Алексея Миллера “Ъ”.