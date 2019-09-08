Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Терезу Коффи министром по вопросам труда и пенсий вместо ушедшей в отставку Эмбер Радд, сообщает Mirror. Ранее госпожа Кофии была министром окружающей среды.

Госпожа Радд ушла в отставку из-за разногласий с новым главой кабинета министров. Борис Джонсон принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 парламентария, поддержавших законопроект об отсрочке «Брексит», выдвинутый оппозицией. Она сообщила, что не может оставаться в стороне, когда лояльных консерваторов выгоняют. Эмбер Радд в правительстве Терезы Мэй была министром внутренних дел и считалась правой рукой бывшего премьера.

Из-за разногласий относительно судьбы «Брексита» правительство покинул также младший брат Бориса Джонсона Джо Джонсон. Он занимал должность младшего министра по вопросам образования и науки.

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Напомним, причиной нового политического кризиса в Великобритании стали приближающаяся дата выхода страны из Европейского союза (ЕС) и желание премьер-министра Бориса Джонсона совершить этот выход даже в случае отсутствия соглашения. С такой позицией не согласна оппозиция и некоторые члены правящей партии Консерваторов. 6 сентября Палата лордов проголосовала за законопроект об отсрочке «Брексита» без сделки. Он вступит в силу сразу после одобрения Елизаветой II.

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «“Брексит” хотят перенести вновь».