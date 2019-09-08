СМИ: Трамп ищет способы повысить доверие американцев к экономике

Президент США Дональд Трамп начал непублично выражать беспокойство по поводу состояния американской экономики. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации, он поручил помощникам срочно разработать предложения по укреплению доверия американцев к экономике. Среди предложений — очередное снижение налогов, толчок для ратификации обновленного соглашения о свободной торговле USMCA в Северной Америке и давление на Федеральную резервную систему (ФРС) с целью снизить ключевую ставку. Американский президент хочет иметь экономический план на ближайшие месяцы, если экономическая война с Китаем приведет к плохим последствиям, сообщают источники.

Новые экономические санкции со стороны КНР негативно сказались на рынке США и усилили неопределенность на фоне уже снижающихся уровней инвестиций в бизнес.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

В октябре в Вашингтоне запланирован очередной этап переговоров США и КНР. По данным ФРС США, неопределенность торговой политики, вызванная противостоянием США и Китая, может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».