Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями. Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.

«Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по «Украинская правда»).

Голландское правительство неоднократно связалось с Украиной, чтобы предотвратить передачу господина Цемаха, и сожалеет о решении Киева, говорится в записке нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной парламенту. «Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включен в списки»,— цитирует документ «Интерфакс».

Россия и Украина провели обмен заключенными в формате «35 на 35» 7 сентября. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах.

Переговоры об обмене начались после состоявшегося 11 июля первого телефонного разговора президента России Владимира Путина и господина Зеленского.

Подробнее о формуле обмена — в материале “Ъ” «Обвиняемые становятся обменяемыми».