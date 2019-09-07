Яшин вышел из спецприемника после 50 суток ареста

Глава совета муниципальных депутатов округа Красносельский незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы оппозиционер Илья Яшин вышел из спецприемника после 10 суток ареста. Для муниципального депутата по Красносельскому округу он стал пятым, в общей сложности он провел под арестом 50 суток.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал господина Яшина 29 августа. На него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Причиной ареста стали призывы господина Яшина выходить на акцию 3 августа, одним из организаторов которой он являлся, в Twitter и Facebook. Предыдущие четыре ареста были связаны с нарушением правил проведения публичного мероприятия.

Акции протеста начались в Москве в июле. Их причиной стал отказ Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе нескольких оппозиционеров.

Чем еще запомнится кампания по выборам в Мосгордуму — в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».

Подробнее об арестах Ильи Яшина читайте в публикации “Ъ”.