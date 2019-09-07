Бывший премьер Молдавии стал новым главой Демпартии

Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип стал новым главой Демократической партии государства. По словам почетного председателя партии Дмитрия Дьякова, господин Филип был единственным кандидатом, решение было принято единогласно.

«Я благодарю коллег за доверие. Я обещаю, что у нас будет постоянное общение и каждый член Демпартии будет чувствовать значимость, его мнение будет приниматься во внимание. Демпартия снова станет популярной, уважаемой и любимой партией Молдавии»,— сказал новый глава Демпартии (цитата по «РИА Новости»). Помимо этого были утверждены 145 членов Национально-политического совета партии.

Напомним, все руководство Демпартии подало в отставку 29 июня. До этого партия объявила о роспуске своего правительства. До принятия решения о роспуске Молдавии было двоевластие — коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») было назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но фактически руководивший страной с 2015 года Владимир Плахотнюк (бизнесмен, бывший председатель ДПМ) не хотел отдавать власть.

Президент Молдавии Игорь Додон сегодня, 7 сентября, в Москве встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он собирается просить Кремль о дополнительной поддержке, чтобы усилить позиции пропрезидентской Партии социалистов перед октябрьскими выборами в местные органы власти. Как выяснил “Ъ”, господин Додон намерен обсудить с президентом РФ вопрос скидки 30% на российский газ.

Подробнее о встрече — в публикации “Ъ”.