Демпартия Молдавии объявила о роспуске своего правительства

Демократическая партия Молдавии, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком, объявила о роспуске своего правительства. Как заявил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, такое решение было принято, «чтобы продемонстрировать, что не держится за власть».

«Это даст возможность Партии социалистов и блоку ACUM взять власть, сформировать свое правительство»,— заявил на брифинге господин Чеботарь (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что партия уходит в оппозицию, а отставка всех министров — единственный выход в разрешении политического кризиса в стране.

До принятия решения о роспуске Демпартии в Молдавии было установлено двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но фактически руководивший страной с 2015 года Владимир Плахотнюк не желал отдавать власть. Он называл случившееся госпереворотом, а его сторонники устанавливали палатки практически у всех министерств и обещали не допустить на рабочие места новых руководителей госструктур. Новая молдавская власть, закрепившаяся в парламенте 8 июня, не могла приступить к работе в главном здании правительства. Его, как и другие учреждения, контролировала Демпартия.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «В Молдавии установлен режим ожидания».