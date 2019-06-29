Руководство Демпартии Молдавии ушло в отставку

Национальный политический совет Демократической партии Молдавии (ДПМ) принял решение о созыве внеочередного съезда 27 июля, все руководство ДПМ — зампреды и генеральный секретарь — подали в отставку. До съезда временным главой партии будет руководитель парламентской фракции ДПМ Павел Филип.

«Мы должны до 27 июля провести глубокий анализ всего, что произошло в ДПМ, чтобы понять, что нам нужно изменить после конгресса, чтобы иметь сильные политические формирования, основанные на европейских ценностях и ориентированные на потребности людей»,— заявил господин Филип.

Ранее ДПМ объявила о роспуске своего правительства.

До принятия этого решения в Молдавии было двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») было назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но фактически руководивший страной с 2015 года Владимир Плахотнюк (бизнесмен, бывший председатель ДПМ) не желал отдавать власть.

На днях МВД России возбудило уголовное дело в отношении господина Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Владимиру Плахотнюку нашли гашиш».