США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у РФ из-за своего преимущества

США не намерены принимать предложение Москвы о возможности покупки российских новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, из-за своего технологического преимущества, сообщил ТАСС неназванный представитель администрации США высокого ранга.

«США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии»,— сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковоеоружие. Предложение было сделано, чтобы зачесть новые российские ракеты в общей договоренности по наличию вооружений. Американская сторона отказалась от сделки, заявив о намерении произвести аналог. Глава Пентагона Марк Эспер в конце августа рассказал, что гиперзвуковое оружие в США появится в течение нескольких лет. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «США "присвоили" себе технологии гиперзвукового оружия».