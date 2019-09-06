«Союз МС-14» с роботом Федором покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту покинул Международную космическую станцию (МКС), сообщил «Роскосмос», ведущий прямую трансляцию. Его приземление ожидается в ночь на 7 сентября на территории Казахстана.

Федор провел на МКС около недели: робот был доставлен на станцию 27 августа. Тогда стыковка корабля «Союз МС-14» с Федором на борту была выполнена со второго раза.

Робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что робот пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

О том, что ждет станцию после инцидента со стыковкой «Союза», читайте в материале “Ъ FM” «Визит робота Федора привел к проверке МКС».