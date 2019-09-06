Орешкин рассказал о разработке «дорожной карты» по единому газовому рынку с Белоруссией

Россия и Белоруссия работают над «дорожной картой» по созданию единого газового рынка, сообщил министр экономики Максим Орешкин. «По газу, очевидно, есть наболевшая тема, но понятно, что мы должны выходить на единый рынок газа. Поэтому в соответствующей ''дорожной карте'', которая есть по газовому вопросу, все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, будут упомянуты и рассмотрены»,— отметил он в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции в 2018 году. Все интеграционные «дорожные карты» должны согласовать до ноября.

Подробнее о переговорах президентов — в материале “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».

О выступлении господина Лукашенко читайте в публикации “Ъ” «Не гнобить и не наклонять».