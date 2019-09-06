Бывший президент Зимбабве Мугабе объявлен национальным героем

Скончавшемуся бывшему президенту Зимбабве Роберту Мугабе присвоено звание национального героя, сообщил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва, выступление которого транслировалось радиокомпанией SABC. В связи со смертью бывшего главы Зимбабве в стране объявлен траур.

«Роберт Мугабе является представителем того поколения борцов, которые добились освобождения Африки от колониального гнета. Это никогда не будет забыто как благодарным народом Зимбабве, так и другими народами Африки»,— сказал господин Мнангагва (перевод по ТАСС). Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет в Сингапуре, где проходил лечение. Сейчас власти Зимбабве ведут переговоры о возвращении тела бывшего президента на родину.

Роберт Мугабе управлял страной в течение трех десятилетий. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в 2017 году. До переворота 93-летний Роберт Мугабе был самым пожилым правителем в мире.

Зарубежные СМИ о том, каким запомнился бывший президент Зимбабве,— в материале “Ъ” «Его жизнь остается африканской трагедией».